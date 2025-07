Tropico del Mediterraneo: il nostro mare si riscalda più di ogni altro oceano

Le ondate di calore stanno cambiando i paesaggi sottomarini, stanno sconvolgendo gli equilibri naturali causando mortalità massive e favorendo l’invasione di specie aliene. Temperature troppo alte favoriscono la penetrazione di molte specie tropicali come microalghe, piante marine e pesci esotici che stanno entrando sempre più numerosi attraverso il Canale di Suez che dal Mar Rosso o dall’Atlantico. Essendo più a loro agio in acque più calde, si stanno diffondendo sempre più anche nel nord Mediterraneo. Molte specie del Nord-Mediterraneo, quelle del Golfo di Trieste o del Mar Ligure, preferiscono acque più fredde e sono messe in forte difficoltà dalle ondate di calore estivo, quando le temperature possono raggiungere 30-30,5°C, valori non tollerati da molte specie anche costiere. Durante le estati super calde, come quella del 2024, le temperature tra luglio e agosto, in condizioni meteorologiche particolari con stagnazione delle acque insieme salgono ben oltre i 30°C, riscaldando le acque anche oltre 30 metri di profondità. Qui vivono molti organismi sessili (ovvero attaccati alla roccia) come le gorgonie, il corallo rosso, le spugne o i bivalvi che subiscono un forte stress: se il riscaldamento è molto forte e prolungato molti di questi organismi muoiono, spesso a causa dello sviluppo di infezioni e patologie favorite dal calore e dallo stress. A partire dalla fine degli anni ‘90 in molte aree del Mediterraneo, dalla Corsica alla Liguria della Costa Azzurra alla Riviera del Conero in Adriatico, hanno visto morie massive, con la perdita in poche settimane della fauna marina. Il risultato è un panorama sottomarino desertificato, soprattutto tra la costa e i 30 metri di profondità. Queste morie hanno effetti negativi anche sulla pesca perché riducono le possibilità di crescita dei giovanili di molte forme ittiche. Purtroppo, è quello che sta avvenendo anche in questa prima parte dell’estate 2025.