Caldo record, studio inglese: a Milano questa estate oltre 1.100 morti, è la città più colpita in Europa

In tutte le città "i cambiamenti climatici sono all'origine di 4.597 morti per il caldo stimati in Italia, 2.841 in Spagna, 1.477 in Germania, 1.444 in Francia, 1.147 nel Regno Unito, 1.064 in Romania, 808 in Grecia, 552 in Bulgaria e 268 in Croazia". Nelle capitali "i cambiamenti climatici hanno causato 835 morti per il caldo a Roma, 630 ad Atene, 409 a Parigi, 387 a Madrid, 360 a Bucarest, 315 a Londra e 140 a Berlino". Per i ricercatori "le estati sempre più calde faranno aumentare il numero di morti fino a quando i combustibili fossili non saranno sostituiti dalle energie rinnovabili".