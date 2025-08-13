Logo Tgcom24
Oms: gli eventi meteo estremi sono un'emergenza sanitaria

13 Ago 2025 - 12:55
© Afp

© Afp

In Europa "gli eventi meteorologici estremi sono un'emergenza sanitaria, non solo climatica". Lo scrive la commissione paneuropea per il clima e la salute dell'Oms, in una lettera aperta ai governi dei Paesi membri. "La Regione europea sta vivendo ondate di calore da record, sempre più frequenti, intense e mortali", si legge. "La mortalità legata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi due decenni, con oltre 100mila decessi" e "si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà negli anni a venire", aggiungono gli esperti, che chiedono maggiori sforzi contro i cambiamenti climatici. 

cambiamenti climatici
oms
caldo

