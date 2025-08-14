Caldo, bollino rosso a Ferragosto in 14 città di Nord e Centro Italia

Il caldo di Ferragosto si annuncia pesante nelle città del Nord e del Centro, dove si concentrano i bollini rossi delle ondate di calore previsti dal ministero della Salute. L'ultimo aggiornamento vede 14 bollini rossi per il 15 agosto: oltre a Roma e Milano, ci sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Perugia, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Bollino giallo, venerdì, per Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Rieti e Viterbo. Lieve calo anche per la giornata del 16 agosto quando saranno 11 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.