Caldo, bollino rosso martedì in 11 città: mercoledì allerta massima in 16

Ondate di calore in Italia: livelli di allerta nelle grandi città
Allerta di grado massimo in diverse città da Nord a Sud, secondo il bollettino del ministero della Salute
E' in arrivo una nuova ondata di calore in Italia tra martedì e mercoledì, con allerta di grado massimo in diverse città da Nord a Sud. Secondo il bollettino del ministero della Salute saranno 11 le città da bollino rosso martedì 12 agosto, a partire da Roma e Milano: allerta tre anche a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Torino. Situazione peggiore mercoledì 13 agosto, con 16 città da bollino rosso, su 27 città monitorate.
Oltre a Milano e Roma, l'allerta massima riguarderà anche Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Perugia, Rieti, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.
Il "bollino rosso" (livello 3) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il "bollino arancione" (livello 2) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.
