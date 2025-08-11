Caldo, bollino rosso martedì in 11 città: mercoledì allerta massima in 16

E' in arrivo una nuova ondata di calore in Italia tra martedì e mercoledì, con allerta di grado massimo in diverse città da Nord a Sud. Secondo il bollettino del ministero della Salute saranno 11 le città da bollino rosso martedì 12 agosto, a partire da Roma e Milano: allerta tre anche a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Torino. Situazione peggiore mercoledì 13 agosto, con 16 città da bollino rosso, su 27 città monitorate.