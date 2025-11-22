Clima, Cop30 approva all'unanimità il Global mutirao: raggiunto un accordo di compromesso

"La scienza ha prevalso, il multilateralismo ha vinto" alla COP30 in Brasile. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha salutato con favore l'accordo raggiunto ai negoziati dell'Onu sul clima a Belém. "Nell'anno in cui il pianeta ha superato per la prima volta, e forse in modo permanente, il limite di 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali, la comunità internazionale si è trovata di fronte a una scelta: continuare o rinunciare. Abbiamo scelto la prima opzione", ha dichiarato il leader brasiliano.