Clima, oltre 30 Paesi minacciano di bloccare la bozza di accordo alla Cop30

Una trentina di Paesi hanno scritto alla presidenza brasiliana della Cop30 per includere nella bozza dell'accordo una tabella di marcia per l'uscita dalle energie fossili. Il vertice sul clima dovrebbe concludersi in serata e il presidente André Correa do Lago è pressato da parte delle quasi 200 nazioni riunite a Belem dalla settimana scorsa per elaborare un testo capace di ottenere un consenso. L'ultima bozza di testo non menziona per l'appunto le energie fossili. "Siamo profondamente preoccupati per l'attuale proposta, da prendere o lasciare", hanno scritto Colombia, Francia, Regno Unito, Germania e altri Paesi.