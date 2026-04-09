La minaccia del super El Niño per l'autunno

"Sarebbe un po’ sorprendente avere un “El Niño” così presto dopo l’episodio di intensità moderatamente forte relativo al 2023-2024. Ci vuole tempo per ricaricare la ‘batteria’ di calore nel Pacifico orientale, ma forse il riscaldamento di origine antropica sta riducendo il tempo necessario per ricaricarla”, hanno riferito i ricercatori. Lo studio, pubblicato a marzo, aggiunge che, sebbene intensità e frequenza di El Niño siano aspetti importanti – in particolare per capire se siano modificati dal riscaldamento globale –, il tema più rilevante è la “straordinaria, e tuttora in corso, accelerazione del riscaldamento della superficie oceanica”.