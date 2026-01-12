Austria, la tecnologia nucleare per sconfiggere le zanzare-tigre

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica e la città austriaca di Graz si sono unite per combattere uno dei nemici più fastidiosi e difficili da sconfiggere: la zanzara-tigre asiatica. Durante sette settimane, nel periodo compreso fra agosto e settembre, è stato rilasciato, e successivamente ricatturato, un numero consistente di zanzare maschio sterili. Queste ultime, marcate con polveri colorate, sono state liberate in un'area definita al fine di analizzare la popolazione locale e valutare la fattibilità tecnica e l'accettazione pubblica dell'applicazione della "tecnica dell'insetto sterile", una tecnologia di origine nucleare utilizzata per la gestione delle popolazioni di insetti nocivi.