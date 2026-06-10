Le verifiche delle autorità sanitarie si stanno concentrando su due allevamenti dell'Idaho, uno situato nella parte settentrionale e l'altro in quella meridionale dello Stato. La maggior parte delle persone colpite avrebbe consumato latte proveniente da queste aziende. Sono in corso analisi sui campioni di latte e accertamenti per individuare eventuali lotti contaminati. I responsabili degli allevamenti stanno collaborando con i sanitari per identificare l'origine del problema e adottare le misure necessarie.