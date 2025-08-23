Belluno, grave bimbo di un anno: aveva mangiato formaggio a latte crudo

Un bambino di un anno, di Belluno, è grave in ospedale a Padova dopo aver ingerito del formaggio fatto con latte crudo, contaminato dal batterio Escherichia coli. Il piccolo si trova in Pediatria, dove i medici hanno accertato che ha sviluppato una sindrome emolitico-uremica, una malattia renale ritenuta la causa più importate di insufficienza renale acuta per i bambini.