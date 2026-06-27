Può manifestarsi in due forme: la più lieve è la febbre di Pontiac, una sindrome simil-influenzale che provoca febbre, brividi, mal di testa, dolori muscolari e malessere generale e tende a risolversi spontaneamente. La forma più grave è, invece ,la malattia del legionario, una polmonite che può comparire dopo un periodo di incubazione compreso tra due e dieci giorni. I sintomi comprendono febbre alta, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, perdita di appetito e, in alcuni casi, diarrea e stato confusionale. La malattia richiede una diagnosi tempestiva e una terapia antibiotica mirata.