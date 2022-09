Palermo, è allarme legionella: chiuso un hotel ed evacuato un intero palazzo

A Palermo è scoppiato l'allarme legionella.

Il primo focolaio è stato individuato all'hotel Politeama, che è stato costretto a chiudere temporaneamente e a trasferire i clienti in altre strutture ricettive. Il batterio che si annida nell'acqua, e che può causare gravi problemi all'apparato respiratorio fino alla polmonite, è stato poi scoperto in un edificio di via Principe di Belmonte. Si è provveduto allo sgombero dell'intero palazzo per evitare che l'infezione possa diffondersi velocemente. Altri casi sono stati segnalati in diversi quartieri della città, come ad esempio nelle piscine del centro.