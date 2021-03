Legionella in un reparto, sgomberato l'Istituto Oncologico di Bari

ansa

L'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari è stato completamente sgomberato dopo che, in seguito alla morte di una paziente 66enne il 7 marzo, è stata accertata la presenza del batterio della legionella nel reparto di Oncologia interventistica. Attualmente i pazienti ricoverati sono 65: una decina saranno trasferiti in altre strutture ospedaliere della provincia mentre gli altri saranno dimessi come era già previsto.