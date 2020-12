Bari, morti per legionella in ospedale: interdetti 3 dirigenti Policlinico

Tre dirigenti del Policlinico di Bari sono stati interdetti per tre mesi nell'ambito dell'inchiesta su quattro decessi per legionella avvenuti dal 2018 al 2020. Si tratta del direttore generale Giovanni Migliore, del direttore sanitario Matilde Carlucci e del direttore Area tecnica Claudio Forte. Le accuse sono di omissione di atti d'ufficio e morte come conseguenza di altro delitto.