Piscina, attenzione ai batteri: ecco che cosa si rischia e come evitarli

Già, perché il cloro è il principale strumento per la cura dell'igiene nelle piscine. Il composto chimico fu adottato per la prima volta nel 1903 negli Stati Uniti. Ma anche il cloro riserva una sorpresa: l'inconfondibile odore che vi assale quando uscite dallo spogliatoio ed entrate in piscina, non è tecnicamente l'odore del cloro. In realtà è l'odore che viene generato dalla reazione tra il cloro e altre sostanze, in particolare l'ammoniaca presente nell'acqua proveniente da urina e sudore (anche in minime quantità): l'ammoniaca reagisce appunto con il cloro e forma cloramina, che è la causa dell'odore. Un odore che se è particolarmente persistente può irritare gola e occhi. Ecco perché anche la ventilazione è particolarmente importante per una piscina. Ma come ridurre la formazione di cloramina? Semplice: basta obbligare che tutti facciano la doccia prima di entrare in piscina, cosa che aiuta a ridurre il sudore presente in acqua e anche a rimuovere residui di feci.