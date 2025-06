In Italia 330 morti per annegamento l’anno, oltre la metà sono bambini

In Italia muoiono in media 328 persone l’anno per annegamento, secondo il rapporto ISS. Tra il 2017 e il 2021 sono stati registrati 1.642 decessi, il 12,5% dei quali (206) ha riguardato minori tra 0 e 19 anni, con circa 41 vittime l’anno. L’81% erano maschi. Il tasso di mortalità è di 0,4 ogni 100mila abitanti. I casi aumentano con l’età, ma in modo non lineare: la fascia 1-4 anni registra più decessi di quella 5-9, mentre gli adolescenti rappresentano il 53,4% degli annegamenti under 20.

Le cause principali sono la mancanza di sorveglianza e l’assenza di abilità natatorie: spesso i bambini cadono accidentalmente in acqua o raggiungono zone troppo profonde. Le piscine domestiche contribuiscono al fenomeno: il 53% degli annegati in piscina ha meno di 9 anni. L'ultima tragedia è avvenuta qualche giorno fa, al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (Firenze), dove è morto un bambino di 10 anni mentre faceva il bagno.