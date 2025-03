Ravenna, bimba di 7 anni morì annegata: chiesto il rinvio a giudizio per i genitori

Quel ventoso 23 giugno del 2023, Isabel si trovava al mare con i genitori, la sorellina e un cuginetto. È stata travolta da un'onda davanti ai familiari. Quando è stata portata fuori dall'acqua, era priva di coscienza. Oltre ai due addetti al salvataggio presenti - che si sono tuffati in mare e che prima dell'onda avrebbero cercato di dare l'allarme fischiando (allarme che non sarebbe stato sentito) - si sono precipitati per prestare i primi soccorsi una dottoressa e un operatore del 118, entrambi fuori servizio in quel momento. Sul posto sono poi arrivate un'ambulanza e una automedica: gli operatori del 118 hanno proceduto con la ventilazione. Dopo un iniziale passaggio all'ospedale di Ravenna, la bimba è stata trasferita all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove poi è deceduta. L'autopsia ha attribuito la causa della morte all'annegamento.