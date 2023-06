Ravenna, travolta da un'onda: morta bimba di 7 anni

A Lido di Classe (Ravenna) una bambina di 7 anni è morta dopo essere stata travolta da un'onda mentre faceva il bagno con il papà e un cuginetto.

La piccola, Isabel Zanichelli, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo un principio di annegamento verificatosi nella mattinata di domenica. Oltre al bagnino di salvataggio, si sono precipitati per prestare i primi soccorsi una dottoressa e un operatore del 118, entrambi fuori servizio in quel momento.