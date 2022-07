Si tuffa in acqua per salvare il figlio, 52enne inglese annega nel lago di Garda

Cosa è successo

- In patria il 52enne è già stato ribattezzato "eroe britannico". Chada e la sua famiglia erano in vacanza sul lago di Garda per festeggiare il suo compleanno. Avevano deciso di noleggiare una barca. Venerdì pomeriggio il figlio, dopo essersi tuffato, ha riscontrato qualche difficoltà nello stare a galla: il padre si è quindi gettato in suo aiuto, ma improvvisamente ha cominciato a respirare a fatica fino a scivolare sott'acqua, sotto lo sguardo della moglie e dell'altra figlia.

Le ricerche

- A dare l'allarme è stata proprio la donna, che indicando l'acqua ha chiesto aiuto alle altre barche nelle vicinanze. Erano a circa 500 metri dalla riva. Le speranze di ritrovarlo in vita sono praticamente nulle. "Temiamo sia annegato, stiamo facendo tutto il possibile per trovare il corpo", ha detto il comandante della guarda costiera citato dal Sunday Times.