Nel Casertano, insegue ladro di cellulare in stazione e muore d'infarto

Chi era Palma

- La tragedia, consumatasi nella serata del 21 luglio, è stata riportata dai quotidiani locali. Palma - originario di Cardito (provincia di Napoli) - era dipendente della Direzione Fabbricati Viaggiatori di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e aveva mansioni di controllo delle stazioni.

Il ricordo di Rfi

- Rete Ferrovia Italiana, "insieme a tutti i ferrovieri, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia" di Palma, sottolineando "il dolore e la tristezza per la perdita del collega che da 42 anni prestava servizio nel Gruppo Ferrovie dello Stato e si occupava del controllo delle stazioni per la Direzione Fabbricati Viaggiatori. Un uomo di cui tutti i colleghi avranno nostalgia ricordandone l'esempio di solerzia e altruismo".

La nota del sindacato

- Grande dolore tra i colleghi del 62enne, ma anche orgoglio per il gesto coraggioso. In una nota, il sindacato dei trasporti Fit-Cisl Campania ha sottolineato come Palma sia "un modello di uomo da prendere come esempio per i sani princìpi che da sempre ha portato avanti. Motivo per cui, per cercare di acciuffare questo malintenzionato, il suo grande cuore non ha retto".

Il sindacato, affranto "al pensiero che l'amico Carlo innanzitutto e poi collega ci ha lasciato", rivolge il proprio cordoglio "a tutta la famiglia" del ferroviere, "scossa come noi per questo tragico evento. Abbiamo bisogno tutti noi di far continuare la sua

azione di moralità e senso civico

".