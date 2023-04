Siracusa piange il suo eroe: ripescato il corpo del 35enne che ha salvato in mare due minori

Si era tuffato tra le onde nei pressi del ponte di Cassibile dopo aver visto due giovanissimi in difficoltà ma è morto annegato. "Non sapeva nuotare", racconta un amico. Aperta un'inchiesta

Il corpo di Vito Bugliarello , 35 anni, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria dopo che l'uomo risultava disperso per 24 ore nello specchio di mare tra Siracusa e Avola. "Non sapeva nuotare, li ha trascinati fuori ed è sparito tra le onde", ha raccontato l'amico che era con lui al momento della tragedia. E ora tutto il Siracusano piange il suo eroe. "Staremo sempre vicino alla famiglia Bugliarello, cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto", scrive un utente sotto il profilo Facebook del ragazzo. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

Vito Bugliarello, mentre passeggiava sulla scogliera con un amico, nella giornata di sabato, si accorge di due ragazzini, entrambi minorenni, che si sbracciavano e chiedevano aiuto. I due, approfittando della giornata primaverile, avevano deciso di fare un bagno in mare nei pressi del ponte di Cassibile, nonostante il mare molto mosso.

Si era pensato in un primo momento che i due giovani fossero finiti in acqua involontariamente mentre si scattavano un selfie: una tesi poi smentita dagli accertamenti e dal racconto dei due amici che invece hanno confermato di stare facendo un bagno quando si sono trovati in difficoltà tra le onde.

Accorgendosi del pericolo, il 35enne decide di aiutarli: corre la spiaggia della Marchesa, lega due teli da mare e li getta in acqua usandoli come una corda per dare un appiglio ai due minori e trascinarli fuori dall'acqua. Ma sfortunatamente scivola e riesce a risalire. Nel mentre, uno dei due adolescenti, afferra la fune di fortuna e, trascinando con sé l'amico a riva, si mette in salvo.

"Per capire che ragazzo fosse Vito, basta dire che pur essendo consapevole di non essere un nuotatore, anzi direi consapevole di non saper nuotare, è corso in aiuto dei due ragazzini che stavano facendo il bagno nonostante il mare, sabato, fosse in condizioni proibitive. Non ci ha nemmeno riflettuto, lui era così", è il ricordo di un amico a Il Corriere della Sera. "Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. La vita è così purtroppo", ha aggiunto.

Per tutta la giornata di domenica sono andate avanti le attività di ricerca con il coordinamento della Capitaneria di Porto: poi il cadavere è stato recuperato in prossimità di un costone roccioso, al Gelsomineto di Avola, a chilometri di distanza da dove si era verificato l'incidente.

Bugliarello era originario di Floridia, aveva frequentato l'Istituto tecnico Fermi a Siracusa, lavorava come perito informatico, era uno sportivo e un amante dei viaggi, che immortalava sulla sua pagina Facebook, da Mykonos a Pukhet.

Molti gli amici e conoscenti che gli rendono omaggio sui social chiamandolo "eroe" e apprezzandone coraggio e altruismo.

"Un ragazzo che ha dimostrato un impareggiabile coraggio e un disarmante altruismo. Sì, Floridia perde uno dei suoi figli migliori", ha scritto in un post su Facebook Marco Carianni, sindaco del paese d'origine di Bugliarello.

"A Vito, e ai tanti eroi che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri, diciamo grazie. Grazie per sempre! Un abbraccio affettuoso alla famiglia Bugliarello. Siate forti! Noi, nel nostro piccolo, vi staremo vicino.

E non con i fiori, ma cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto. Grazie alle autorità che hanno lavorato, tutta la notte, per riconsegnare Vito agli affetti della sua famiglia", si legge nell'omaggio del primo cittadino.

Sulla morte del 35enne la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.