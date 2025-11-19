Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A "Mattino Cinque"

Focolaio di legionella a Milano, Alessandro Miani: "Situazione grave per gli immunodepressi"

A "Mattino Cinque" il Pres. Società Italiana Medicina Ambientale: "Rischio polmoniti gravi in soggetti a rischio"

19 Nov 2025 - 11:52
© Da video

© Da video

In collegamento con "Mattino Cinque" Alessandro Miani, Pres. Società Italiana Medicina Ambientale, spiega quanto è grave l'infezione da legionella e che sintomi ha. "Grave per soggetti che sono immunodepressi, grandi fumatori e anziani specie se hanno già altre patologie, quest'ultimi i più colpiti come accade spesso quando si creano focolai", dice.

"Ho citato i fumatori perché la legionella attacca i polmoni causando polmoniti gravi. Nella maggior parte dei casi si passa dall'essere asintomatici ad avere una leggera febbre tipica di quando prendiamo l'influenza, ma se sfocia nella malattia del legionario o legionellosi può portare al decesso se non viene subito trattata con una profilassi antibiotica" prosegue.

"Il contagio avviene solo tramite inalazione da micro gocce d'acqua aerosolizzate e non da persona a persona o bevendo l'acqua del rubinetto. Non è pericoloso lavarsi i denti con l'acqua del rubinetto ma quello che sicuramente si può fare, se l'impianto non viene utilizzato da tempo, è fare manutenzione. Far scorrere l'acqua pochi minuti prima di lavarsi e controllare i soffioni delle docce, i rompi getto e decalcificarli con regolarità in modo che la legionella non proliferi" conclude Alessandro Miani. 

Leggi anche

Sospetto focolaio di legionella a Milano, un morto e otto ricoverati

legionella
milano
mattino cinque