Focolaio di legionella a Milano, Alessandro Miani: "Situazione grave per gli immunodepressi"

A "Mattino Cinque" il Pres. Società Italiana Medicina Ambientale: "Rischio polmoniti gravi in soggetti a rischio"
© Da video
In collegamento con "Mattino Cinque" Alessandro Miani, Pres. Società Italiana Medicina Ambientale, spiega quanto è grave l'infezione da legionella e che sintomi ha. "Grave per soggetti che sono immunodepressi, grandi fumatori e anziani specie se hanno già altre patologie, quest'ultimi i più colpiti come accade spesso quando si creano focolai", dice.
"Ho citato i fumatori perché la legionella attacca i polmoni causando polmoniti gravi. Nella maggior parte dei casi si passa dall'essere asintomatici ad avere una leggera febbre tipica di quando prendiamo l'influenza, ma se sfocia nella malattia del legionario o legionellosi può portare al decesso se non viene subito trattata con una profilassi antibiotica" prosegue.
"Il contagio avviene solo tramite inalazione da micro gocce d'acqua aerosolizzate e non da persona a persona o bevendo l'acqua del rubinetto. Non è pericoloso lavarsi i denti con l'acqua del rubinetto ma quello che sicuramente si può fare, se l'impianto non viene utilizzato da tempo, è fare manutenzione. Far scorrere l'acqua pochi minuti prima di lavarsi e controllare i soffioni delle docce, i rompi getto e decalcificarli con regolarità in modo che la legionella non proliferi" conclude Alessandro Miani.