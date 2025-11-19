Focolaio di legionella a Milano, Alessandro Miani: "Situazione grave per gli immunodepressi"

In collegamento con "Mattino Cinque" Alessandro Miani, Pres. Società Italiana Medicina Ambientale, spiega quanto è grave l'infezione da legionella e che sintomi ha. "Grave per soggetti che sono immunodepressi, grandi fumatori e anziani specie se hanno già altre patologie, quest'ultimi i più colpiti come accade spesso quando si creano focolai", dice.