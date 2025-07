Milano, sospetta legionella in case popolari: attivati i controlli | Lega e FdI: "Un morto e diversi contagiati"

MM, la società pubblica che gestisce le case popolari del Comune ha messo in campo i protocolli precauzionali. Ad ora, spiega la società, in assenza di comunicazioni da parte dell'Ats che, come prevede la procedura, si attiva in queste occasioni, è stata precauzionalmente sospesa la fornitura di acqua calda e sono stati effettuati i prelievi di acqua per le analisi necessarie ad avere un riscontro chiaro e certo. I risultati saranno noti nelle prossime ore. In ogni caso, sempre in termini precauzionali, MM ha anche eseguito una nuova disinfezione dell'impianto idrico. MM, si legge in una nota, "esegue regolari controlli periodici per legionella negli stabili Erp. Nel caso di via Rizzoli questi si sono svolti lo scorso aprile e le analisi hanno escluso contaminazioni da legionella. In quella occasione era stata effettuata anche la semestrale disinfezione dell'impianto idrico condominiale".