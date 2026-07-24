Bimbo morto per presunto batterio killer a Tropea, le mamme dei compagni d'asilo: "Vogliamo capire cosa è accaduto"

Sono ore di apprensione e preoccupazione a Tropea dopo che un bambino di un anno e mezzo è morto in ospedale, forse a causa di un batterio killer e altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato nella cittadina sono stati ricoverati. Tre di loro sono stati già dimessi, un quarto è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Al momento la causa del decesso non è ancora nota. Secondo le prime informazioni i bambini avrebbero accusato gravi disturbi gastrointestinali.