New York, focolaio di legionella: due morti e centinaia di evacuati

La legionella è una forma di polmonite grave causata da un batterio che prolifera in acque calde e stagnanti. Le autorità sanitarie di New York stanno cercando di bonificare le torri di raffreddamento e gli impianti di climatizzazione dei grandi edifici. Centinaia di persone sono state costrette a lasciare i loro appartamenti durante le operazioni, visto anche il caldo torrido che ha colpito la metropoli in questi giorni. La legionella è per lo più curabile ma il 10% delle persone muore a causa delle complicazioni della patologia, secondo i Centers for Disease Control and Prevention americani. L'anno scorso, sette persone sono morte e oltre cento si sono ammalate durante un'epidemia nel quartiere di Harlem.