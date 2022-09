Argentina, salgono a 4 le morti di polmonite da legionella

Un batterio della Legionella è la causa della polmonite che ha ucciso quattro persone dall'inizio della settimana a Tucuman, nel nord-ovest dell'Argentina, e che ha lasciato perplesso la comunità medica locale.

Lo ha annunciato il ministro della Salute Carla Vizzotti. L'agente che ha causato lo scoppio della polmonite bilaterale "è la legionella", ha dichiarato il ministro nel corso di una conferenza stampa a Tucuman, aggiungendo che il preciso tipo di legionella è in via di identificazione. Quattro persone sono morte da lunedì, mentre sono stati identificati un totale di undici casi in una clinica privata a Tucuman.