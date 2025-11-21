Focolaio di legionella a Milano: confermati 11 casi e un decesso

In relazione al focolaio di legionella nel quartiere San Siro di Milano, l'Ats conferma che i casi segnalati sono undici, tra i quali un decesso. Un paziente risulta ancora ricoverato. I soggetti interessati vivono in edifici differenti e non mostrano collegamenti diretti tra loro. L'attività di approfondimento avviata dagli operatori sanitari punta a chiarire l'origine del contagio. Sono stati effettuati campionamenti nelle abitazioni dei casi individuati (con l'eccezione di un alloggio non accessibile), oltre che in diversi appartamenti di controllo. Nel complesso, sono state analizzate 29 case. I primi esiti disponibili riguardano quattro unità abitative, due riferite a persone coinvolte e due di controllo. Le analisi hanno evidenziato un'unica positività in una casa non collegata ai contagi. In questo caso sono state fornite indicazioni per gli interventi di bonifica necessari.