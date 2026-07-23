Roma, bimbo di 5 anni morto per malore in piscina: ci sono tre indagati

La struttura interessata è stata posta sotto sequestro mentre i carabinieri della compagnia e della stazione di Monterotondo, coordinati dalla procura, stanno compiendo tutti gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l'accaduto. La tragedia sarebbe avvenuta ieri mattina mentre il bimbo si trovava in una piscina profonda circa 1,20 metri con altri 15 bimbi iscritti allo stesso centro estivo. A un certo punto il piccolo avrebbe però accusato un malore. Inutile l'intervento immediato del personale presente.