Morti in acqua, arriva la stretta: "Piscine chiuse senza bocchettoni a norma" | Fondo da 5 milioni per l'adeguamento

Nonostante l'approvazione dell'Aula, dalle opposizioni si sono levate voci di dubbio su come l'emendamento è stato scritto: "Non sarà risolutivo, non prevederà nulla per poter garantire sicurezza. Tra l'altro lascia fuori anche le piscine private, come se nella piscina di casa propria non dovesse esistere la sicurezza e si potesse morire liberamente risucchiati da un bocchettone", ha commentato la deputata M5s, Gilda Sporiello. "Non si tratta di reale sicurezza, ma di un'operazione di propaganda". Dal Pd, Ilenia Malavasi ha aggiunto: "Non possiamo non essere d'accordo su questo emendamento perché il principio della sicurezza è sacrosanto, ma è un emendamento che ha tante debolezze, è un provvedimento molto generico. I controlli oggi si possono già fare nelle piscine, non serve un emendamento per fare ulteriori controlli. E le piscine, ovviamente, dovrebbero già avere i bocchettoni in sicurezza".