Bambina morta in piscina a Sestri Levante, indagati i titolari dello stabilimento

Sono stati iscritti nel registro degli indagati i titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante (Genova) dove è avvenuto l'incidente in piscina costato la vita alla piccola Alice di 11 anni, rimasta incastrata in un bocchettone della vasca. I soggetti iscritti sono due: il titolare e il legale rappresentante della società che gestisce la piscina. Nei primi giorni della prossima settimana verrà inoltre effettuata l'autopsia sul corpo della bambina che servirà a chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della piccola.
L'incidente
Nel pomeriggio del 15 luglio, ai Bagni Segesta di Sestri Levante, Alice stava giocando e nuotando nella piscina. Non vedendola più riemergere dall'acqua, un altro bambino ha lanciato l'allarme. La piccola, incastrata per i capelli nel bocchettone, è rimasta sott'acqua fino all'intervento dei soccorritori che l'hanno liberata e trasportata in condizioni già gravissime all'ospedale Gaslini dove è morta nella giornata del 17 luglio.