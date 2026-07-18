Bambina morta in piscina a Sestri Levante, indagati i titolari dello stabilimento

Nel pomeriggio del 15 luglio, ai Bagni Segesta di Sestri Levante, Alice stava giocando e nuotando nella piscina. Non vedendola più riemergere dall'acqua, un altro bambino ha lanciato l'allarme. La piccola, incastrata per i capelli nel bocchettone, è rimasta sott'acqua fino all'intervento dei soccorritori che l'hanno liberata e trasportata in condizioni già gravissime all'ospedale Gaslini dove è morta nella giornata del 17 luglio.