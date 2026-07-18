Piscine, dal 2022 in Italia sono morte 76 persone | Si apre il dibattito sulla sicurezza

Lo scoglio, che sembra ora invalicabile, è la bocciatura della Conferenza delle Regioni perché considerato "incostituzionale" per i suoi provvedimenti rivolti solo alle nuove piscine e non anche a quelle già esistenti. Confagricoltura e Agriturist lo ritengono inapplicabile per i costi troppo alti a carico dei gestori. Federalberghi, intanto, ricorda che la prima forma di prevenzione è saper nuotare e nell'intervento in audizione al Parlamento ha presentato alcune modifiche tra le quali l’inserimento delle piscine di casi in locazione breve tra i destinatari del ddl. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, firmatario della proposta assieme al ministro della Salute Orazio Schillaci, è convinto che il ddl del governo Meloni verrà approvato entro il mese dalla competente Commissione. Mesumeci ha affermato: "Faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza".