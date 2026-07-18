© Ansa
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Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda, in località Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Ne danno notizia i vigili del fuoco. La vittima, di origini indiane, stava cercando di aiutare il nipotino di 4 anni in difficoltà in acqua. In seguito a un malore sarebbe annegato.
La vittima era in compagnia del fratello quando il nipote, tuffatosi nel fiume, ha iniziato ad annaspare. Il bambino è stato soccorso ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Nel tentativo di raggiungerlo e metterlo in salvo, ad avere la peggio è stato lo zio, scomparso tra le acque.
Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, che hanno recuperato il corpo dell'uomo, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Presenti anche una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Gorgonzola, il personale del 118 e i carabinieri, che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il padre del piccoloè in stato di shock.
L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni.