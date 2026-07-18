La vittima era in compagnia del fratello quando il nipote, tuffatosi nel fiume, ha iniziato ad annaspare. Il bambino è stato soccorso ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Nel tentativo di raggiungerlo e metterlo in salvo, ad avere la peggio è stato lo zio, scomparso tra le acque.