in provincia di milano

Cassano d'Adda, 60enne cade nel fiume: recuperato il cadavere

Una seconda persona è riuscita a salvarsi aggrappandosi a dei rovi

08 Giu 2026 - 17:29
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Nel primo pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda, all'altezza di via Canterana, per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Sul posto sono arrivati le squadre dei Vigili del fuoco con autopompe da Gorgonzola e Treviglio, personale SAF da Bergamo, soccorritori acquatici e l'elicottero Drago 153 del Reparto Volo Lombardia, con a bordo i sommozzatori di Milano. Il corpo della persona era stato individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato. 

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