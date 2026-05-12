Catania, annega mentre tenta di salvare le consorelle: muore una suora

Stavano trascorrendo una giornata al mare a Vaccarizzo, precisamente al Villaggio Delfino, in provincia di Catania. Alcune sorelle sono entrate in acqua, restando vicine alla riva, perché le onde erano molto forti. Troppo. Le hanno infatti trascinate al largo e hanno iniziato ad annegare. In quel momento la suora carmelitana Nadir Santos da Silva, assieme a suor Gessica, è subito entrata in acqua per aiutare le consorelle. Suor Gessica è riuscita a ritornare a riva, Nadir invece non è più riemersa.
Avrebbe ingerito una grande quantità d'acqua
Secondo una prima ricostruzione, la tragedia si è consumata durante una giornata di passeggiata comunitaria nella giornata di lunedì 11 maggio. Un gruppo di religiose, a causa del mare agitato, è stato trascinato al largo. Suor Nadir, insieme a un'altra suora, ha cercato soccorrere le consorelle in difficoltà, riuscendo a portarle verso la riva. Durante il salvataggio però la 46enne avrebbe ingerito una grande quantità d'acqua, perdendo le forze e poi i sensi, senza riuscire a mettersi in salvo.
Il ricordo della parrocchia di San Giovanni La Punta
Sulla pagina Facebook della parrocchia San Giovanni Battista di San Giovanni La Punta è stato scritto: "Ringraziamo Dio per il dono della sua vita, per la sua presenza tra noi e per tutta la sua dedizione all'Istituto, alla Chiesa e alla missione di collaborare alla salvezza delle anime. Il suo impegno, la sua testimonianza e il suo amore rimarranno vivi nei nostri cuori". Il funerale sarà celebrato giovedì 14 maggio, alle ore 16, nella chiesa madre di San Giovanni La Punta. La messa sarà presieduta dall'arcivescovo di Catania il Monsignore Luigi Renna.