Catania, annega mentre tenta di salvare le consorelle: muore una suora

Stavano trascorrendo una giornata al mare a Vaccarizzo, precisamente al Villaggio Delfino, in provincia di Catania. Alcune sorelle sono entrate in acqua, restando vicine alla riva, perché le onde erano molto forti. Troppo. Le hanno infatti trascinate al largo e hanno iniziato ad annegare. In quel momento la suora carmelitana Nadir Santos da Silva, assieme a suor Gessica, è subito entrata in acqua per aiutare le consorelle. Suor Gessica è riuscita a ritornare a riva, Nadir invece non è più riemersa.