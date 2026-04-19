Dopo poco scatta l'allarme. Quando il bimbo viene portato a bordo vasca è già in condizioni critiche. Inutili le manovre di rianimazione, così come l'intervento immediato di un'ambulanza e dell'elisoccorso. Secondo l'ipotesi che per ora avrebbe preso piede tra gli inquirenti, Gabriele sarebbe stato trattenuto sott'acqua da un bocchettone del sistema di aspirazione. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze per ricostruire anche la dinamica della tragedia. Nelle prossime 24 ore è prevista anche l'autopsia sul corpicino della vittima.