Bimbo di 7 anni annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo
Nelle prossime 24 ore, l'autopsia sul corpicino del piccolo Gabriele. Gli investigatori scavano per chiarire la dinamica della tragedia
La procura di Cassino ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo sulla morte del piccolo Gabriele, il bimbo di 7 anni deceduto nel pomeriggio di sabato 18 aprile annegando nella vasca termale di un centro a Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. Al momento, non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.
La vacanza in famiglia, poi la tragedia
Era un weekend spensierato, di vacanza, per la famiglia del piccolo Gabriele. Un'occasione per fare due giorni "fuori porta", allontanarsi dal caos di Roma e ritirarsi a Suio Terme, nel Basso Lazio in provincia di Latina. Poi la tragedia alle quattro di pomeriggio di sabato. La piscina del centro termale è piena, il bimbo di 7 anni si immerge ma non torna su.
I disperati soccorsi e le indagini dei carabinieri
Dopo poco scatta l'allarme. Quando il bimbo viene portato a bordo vasca è già in condizioni critiche. Inutili le manovre di rianimazione, così come l'intervento immediato di un'ambulanza e dell'elisoccorso. Secondo l'ipotesi che per ora avrebbe preso piede tra gli inquirenti, Gabriele sarebbe stato trattenuto sott'acqua da un bocchettone del sistema di aspirazione. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze per ricostruire anche la dinamica della tragedia. Nelle prossime 24 ore è prevista anche l'autopsia sul corpicino della vittima.