La tragedia è avvenuta la mattina di Pasqua. Il ragazzo stava giocando nell'idromassaggio quando il bocchettone gli ha risucchiato la gamba. Il 12enne non è riuscito più a riemergere, perdendo i sensi sott’acqua. L'allarme è stato dato dalla zia, che si è precipitata a chiedere aiuto. Subito hanno staccato la corrente alla vasca per poter liberare il piede. Nel frattempo è intervenuto un cliente, esperto di misure salvavita, ma Matteo già non respirava più. Il cuore è stato riattivato, ma dopo 4 giorni in rianimazione l'equipe medica dell'ospedale di Rimini ha dichiarato la morte cerebrale del ragazzino.