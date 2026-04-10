Rimini, è morto il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio

Dopo essere estratto esanime, era stato infatti rianimato sul posto facendo riprendere il battito, pur non avendo mai ripreso conoscenza. Dopodiché, il ragazzino era stato elitrasportato all'Infermi di Rimini, dove ha smesso di lottare giovedì pomeriggio: dopo quattro giorni i medici hanno infatti decretato la morte cerebrale per il bimbo che poi è morto nella notte tra giovedì e venerdì.