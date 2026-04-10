Rimini, è morto il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio
L'incidente in una Spa di un hotel di Pennabilli, il ragazzino era rimasto sott'acqua per diversi secondi, forse minuti
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È stato dichiarato morto nella notte il 12enne risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese. Il ragazzino, dopo l'incidente, era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Infermi di Rimini. Con il decesso, il fascicolo della Procura cambierà da lesioni gravissime a omicidio colposo.
Incastrato in un bocchettone
Secondo quanto ricostruito il 12enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli) era stato risucchiato da un bocchettone della vasca idromassaggio mentre si trovava in un albergo di Pennabilli con genitori e zii per trascorrere le vacanze pasquali. Era la domenica di Pasqua. Dopo i tentativi dei parenti di estrarlo da quella trappola in cui il bambino era finito con la gamba, era stata possibile tirarlo fuori solo dopo diversi secondi, forse minuti, in cui il 12enne era rimasto sott'acqua. Senza ossigeno. Così è andato in arresto cardiaco.
Rianimato a bordo piscina
Dopo essere estratto esanime, era stato infatti rianimato sul posto facendo riprendere il battito, pur non avendo mai ripreso conoscenza. Dopodiché, il ragazzino era stato elitrasportato all'Infermi di Rimini, dove ha smesso di lottare giovedì pomeriggio: dopo quattro giorni i medici hanno infatti decretato la morte cerebrale per il bimbo che poi è morto nella notte tra giovedì e venerdì.
La procura indaga per omicidio colposo
L'inchiesta, inizialmente aperta con l'ipotesi di reato di lesioni gravissime, a seguito della morte del ragazzino, procederà per omicidio colposo. Gli accertamenti da parte degli investigatori vanno avanti. La procura ha già sequestrato la vasca, al centro dell'inchiesta la manutenzione e i sistemi di sicurezza della vasca.