Rimini, bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina: è gravissimo

Il dramma si è consumato intorno alle 10.30. Come spiega Il Resto del Carlino, il ragazzino si trovava all'interno della spa con i genitori, quando sarebbe stato improvvisamente risucchiato da un bocchettone della piscina. La forza di aspirazione dell'impianto lo avrebbe intrappolato, impedendogli di riemergere: per questo motivo è rimasto sott'acqua per diversi minuti prima di poter essere liberato e ripescato, perdendo i sensi e andando in arresto cardiaco.