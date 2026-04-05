Era con i genitori alle terme

Rimini, bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina: è gravissimo

È rimasto intrappolato sott’acqua per diversi minuti. Trasportato in elicottero all'ospedale

05 Apr 2026 - 23:01
© Carabinieri

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La vacanza di Pasqua in famiglia si è trasformata in un incubo per un ragazzino di 12 anni, marchigiano, che lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Rimini: è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina termale, in un centro della Valmarecchia.

L'incidente

 Il dramma si è consumato intorno alle 10.30. Come spiega Il Resto del Carlino, il ragazzino si trovava all'interno della spa con i genitori, quando sarebbe stato improvvisamente risucchiato da un bocchettone della piscina. La forza di aspirazione dell'impianto lo avrebbe intrappolato, impedendogli di riemergere: per questo motivo è rimasto sott'acqua per diversi minuti prima di poter essere liberato e ripescato, perdendo i sensi e andando in arresto cardiaco.

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La corsa all'ospedale

 Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118. Le condizioni del dodicenne sono apparse estremamente critiche, per questo è stato fatto arrivare l'elicottero da Ravenna, dove è ricoverato in condizioni disperate.

Le indagini dei carabinieri

 Nel centro termale della Valmarecchia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Novafeltria, incaricati di effettuare i rilievi, ascoltare i testimoni e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I militari hanno già provveduto a informare il magistrato di turno, al quale spetterà ora il compito di coordinare gli accertamenti.

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