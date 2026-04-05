Pasqua, anche i carabinieri a San Pietro per la messa del Papa

A Piazza San Pietro, in attesa della benedizione "urbi et orbi" del Papa, si sono schierate le bande musicali in alta uniforme, quella palatina (della gendarmeria vaticana) e quella dei carabinieri. Schierati anche i drappelli della Guardia Svizzera pontificia e quello delle interforze italiane. Una tradizione che si ripete per rendere onore al Papa nel giorno solenne di Pasqua.