"È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo che presto o tardi produce un frutto" perché la Pasqua "ci dona questa speranza, ricordandoci che nel Cristo risorto una nuova creazione è possibile ogni giorno". La Pasqua è "un nuovo inizio, è la vita finalmente resa eterna dalla vittoria di Dio sull'antico Avversario. Di questo canto di speranza - ha aggiunto Papa Leone - oggi abbiamo bisogno".