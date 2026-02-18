Quaresima, papa Leone: "Digiuniamo da azioni e commenti che feriscono gli altri"
L'udienza generale in piazza San Pietro nel Mercoledì delle Ceneri
© Ansa
"Oggi, Mercoledì delle Ceneri, iniziamo la Quaresima, tempo di grazia e conversione. Chiediamo al Signore di preparare i nostri cuori ad ascoltare e vivere la Sua Parola, digiunando da azioni e commenti che feriscono gli altri e ci allontanano dal Suo Cuore misericordioso". Così papa Leone XIV nell'udienza generale in piazza San Pietro, nel saluto ai pellegrini di lingua spagnola.
Inizia la Quaresima
Nel giorno in cui la Chiesa cattolica inizia la Quaresima con il Mercoledì delle Ceneri, nell'udienza generale in Piazza San Pietro, papa Leone XIV ha dedicato alcuni passaggi della sua catechesi a esortare i fedeli a vivere il periodo di preparazione alla Pasqua "digiunando da gesti e commenti che feriscono gli altri e ci allontanano dal Cuore misericordioso" di Dio.
"Oggi, Mercoledì delle Ceneri, - ha aggiunto, - chiediamo al Signore che ci aiuti ad accogliere con cuore aperto le grazie che ci vuole donare in questo tempo di Quaresima, affinché possano portare frutti abbondanti di salvezza per noi e per i fratelli".
"All'inizio della Quaresima vi esorto a vivere con intenso spirito di preghiera questo tempo liturgico per giungere, interiormente rinnovati, alla celebrazione del grande mistero della Pasqua di Cristo, rivelazione suprema dell'amore misericordioso di Dio", ha concluso il Papa rivolgendosi ai pellegrini di lingua italiana presenti a San Pietro.