Al via il mese del Ramadan: regole e pratiche del mese sacro per i musulmani
Dall’alba al tramonto niente cibo né acqua. Il nono mese del calendario islamico coinvolge milioni di fedeli in Italia
Prende il via il Ramadan, il mese più sacro per i musulmani. In Italia riguarda quasi tre milioni di persone, mentre nel mondo i fedeli islamici toccano quasi i due miliardi. Il Ramadan è il nono mese del calendario islamico, basato sui cicli lunari, e commemora la prima rivelazione del Corano al profeta Maometto. È un periodo di digiuno e preghiera che rappresenta uno dei cinque pilastri dell’Islam.
"È nel mese di Ramadan che abbiamo fatto scendere il Corano, guida per gli uomini e prova di retta direzione e distinzione. Chi di voi ne testimoni digiuni" Sura al-Baqarah, versetto 185 (Corano 2:185).
Cos’è il Ramadan?
Il Ramadan è il mese sacro dell’Islam dedicato alla purificazione spirituale e alla preghiera. Il Ramadan viene osservato fin dalle origini dell’Islam dopo che il Corano fu rivelato al profeta Maometto intorno al 610 d.C. La pratica del digiuno fu resa obbligatoria pochi anni dopo la migrazione dei musulmani da La Mecca a Medina.
Perché il Ramadan cambia data ogni anno?
Il calendario islamico è lunare: dura circa 354 giorni. Per questo il Ramadan si sposta indietro di circa 10–11 giorni ogni anno rispetto al calendario gregoriano.
Chi deve osservare il digiuno?
Il digiuno è obbligatorio per tutti i musulmani adulti e in buona salute. Sono esentati bambini, anziani fragili, malati, donne in gravidanza o allattamento e chi è in viaggio.
In cosa consiste il digiuno quotidiano?
Dall’alba al tramonto non si può mangiare né bere, nemmeno acqua. Il digiuno si interrompe al tramonto con l’Ifṭār, il pasto serale, e riprende all’alba dopo il Suḥūr, il pasto consumato prima dell’inizio del digiuno. L'orario di inizio e di fine dipende dalla latitudine e dalla stagione. Nei Paesi nordici può superare le 18–20 ore in estate, mentre vicino all’equatore dura circa 12 ore tutto l’anno.
Il digiuno riguarda solo il cibo?
Il Ramadan richiede anche disciplina morale: si evitano litigi, pettegolezzi, bugie e comportamenti offensivi. È incoraggiata la pazienza e la generosità.
Sono vietati i rapporti intimi?
Come con il cibo e l'acqua, sono vietati durante le ore diurne. Sono consentiti dopo il tramonto e prima dell’alba.
Le città cambiano ritmo durante il Ramadan?
In molte metropoli del Medio Oriente e del Nord Africa il mese sacro detta i ritmi anche della vita pubblica. Ristoranti e negozi rimangono chiusi durante il giorno per poi aprire dopo il tramonto fino a tarda notte.
Anche il lavoro si ferma?
In molti Paesi musulmani gli orari lavorativi vengono ridotti soprattutto se il Ramadan cade nei mesi caldi.
Come si conclude il Ramadan?
Il mese si chiude con la festa di ʻĪd al-fiṭr, celebrata con preghiere e pasti in compagnia.