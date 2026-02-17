Arezzo, il priore dell'eremo di Camaldoli vieta social e streaming ai monaci

Così inizia la sua lettera: "Internet, l’uso dello smartphone e dei social, l’uso di Whatsapp senza regole, i video e i film online sono una sfida per la vita monastica e religiosa. Non possiamo far finta che questa sfida non esista". Ma non dobbiamo "demonizzare questi strumenti, sarebbe semplicemente controproduttivo, ma non si può ignorare che essi plasmano il nostro modo di entrare in relazione con il mondo, con noi stessi e anche con Dio", sottolinea Dom Ferrari. L’obiettivo è preservare un’autenticità sempre maggiore ed evitare l'ipocrisia nella vita monastica. "L’uso dei social e di internet rischia di trasformare la pratica della cella in un mero formalismo", evidenzia il priore.