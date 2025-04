Servizi spirituali a pagamento, preti vendono le confessioni su internet a 100 dollari

"Mi trovo in imbarazzo. Sono offerte libere, avrò sbagliato io a gestire la piattaforma" dice Don Antonio. "Me ne infischio di quello che dice la diocesi di Roma" risponde invece Padre Micalef dopo aver confessato l'inviato di Rete 4 all’interno di un bar per 100 dollari. E ancora un sacerdote di Bari, Don Luca De Muro, avrebbe messo in vendita su un sito "chiacchierate spirituali" a 25 dollari l'ora: "Sono evidentemente in difetto" dice in video chiamata un secondo prima di scollegarsi all'improvviso.