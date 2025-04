Offerte per messe e sacramenti, dal Vaticano arrivano nuove regole: "La Chiesa non è una dogana"

Per quanto riguarda le Messe richieste con intenzioni particolari – per esempio in suffragio di defunti – il Vaticano raccomanda alle parrocchie di evitare, per quanto possibile, la celebrazione di Messe con più intenzioni cumulative. Laddove ciò non fosse evitabile, ad esempio per la carenza di sacerdoti o l’elevato numero di richieste, sarà consentito cumulare più offerte in una sola Messa solo a patto che tutti gli offerenti siano stati informati in modo chiaro e abbiano dato il loro consenso esplicito. In nessun caso tale consenso può essere dato per scontato. Anche in presenza di più offerte, il sacerdote potrà trattenere solo quella relativa a una singola intenzione: le altre andranno devolute a favore di “parrocchie in stato di necessità, specialmente nei paesi di missione”. Il decreto condanna anche la prassi, diffusa in alcune comunità, di elencare decine di nomi di defunti in una sola celebrazione, con il risultato di allungare eccessivamente la liturgia e compromettere il senso della Messa stessa. In questi casi, il Vaticano ricorda che la celebrazione di una Messa unica per più intenzioni è possibile solo nel rispetto del consenso di tutti gli offerenti.