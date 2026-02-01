L'annuncio dell'Arcidiocesi di Milano

Don Alberto Ravagnani, il prete social "sospende il ministero presbiterale"

"Non svolge più il compito di Vicario Parrocchiale e di Collaboratore della Pastorale Giovanile diocesana", spiega una nota

01 Feb 2026 - 09:54
Don Alberto Ravagnani, anche noto come "prete social" o "prete influencer", "ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Con oggi non svolge più il compito di Vicario Parrocchiale e di Collaboratore della Pastorale Giovanile diocesana". È quanto afferma una nota del Vicario generale dell'Arcidiocesi di Milano.

"La sofferenza che una simile decisione provoca in tante persone può diventare anzitutto occasione di preghiera e di affidamento al Signore. Nello stesso tempo chiede alla nostra comunità parrocchiale e diocesana di continuare ad accompagnare coloro che hanno condiviso in questi anni proposte educative, liturgiche e spirituali", continua la nota.

"In particolare - aggiunge -, la Parrocchia di San Gottardo, con la cura dei Presbiteri, continuerà a proporre l'adorazione eucaristica del giovedì sera, che rappresenta per tanti giovani un appuntamento prezioso e ricercato di preghiera, di riconciliazione e di fraternità".

Chi è don Alberto Ravagnani

 Don Alberto Ravagnani, di Busto Arsizio (Varese), 285mila follower su Instagram, era diventato un caso social durante il lockdown, grazie ai video con cui aveva intrattenuto e consolidato il rapporto con i fedeli. Era, inoltre, balzato agli onori delle cronache per aver litigato sui social con Fedez. Di recente, invece, aveva fatto discutere la sua decisione di sponsorizzare sui social degli integratori.

