Don Alberto Ravagnani, il prete social "sospende il ministero presbiterale"

Don Alberto Ravagnani, di Busto Arsizio (Varese), 285mila follower su Instagram, era diventato un caso social durante il lockdown, grazie ai video con cui aveva intrattenuto e consolidato il rapporto con i fedeli. Era, inoltre, balzato agli onori delle cronache per aver litigato sui social con Fedez. Di recente, invece, aveva fatto discutere la sua decisione di sponsorizzare sui social degli integratori.