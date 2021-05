Fedez e don Alberto Ravagnani litigano sui social: il rapper blocca il prete influencer

Fedez è di nuovo al centro di una bufera social e questa volta a trascinarlo nella guerra di stories è stato il prete influencer Don Alberto. “Fedez mi ha bloccato su Instagram.Per le dinamiche dei social significa fatto fuori o censurato", si è sfogato con i suoi 123mila follower. Una brutta sorpresa per il rapper, che in passato aveva anche ospitato il sacerdote nel suo podcast "Muschio Selvaggio".





Don Alberto è diventato un caso social durante il primo lockdown, grazie ai video con cui ha intrattenuto e consolidato il rapporto con i fedeli, ma non solo. Con oltre 100mila follower, il giovane sacerdote di Busto Arsizio è un influencer a tutti gli effetti e per lui è stato uno smacco essere stato bloccato su Instagram proprio dall'amico e "collega" Fedez.

In un post (poi rimosso) il prete deluso ha lanciato una frecciatina al rapper: "Per dialogare bisogna essere in due: evidentemente non vuole farlo. Io però rimango amichevole e disponibile". A stretto giro è arrivata naturalmente la replica di Fedez: "Ha fatto un post perché l’ho bloccato su Instagram. Se ti fosse interessato così tanto avresti potuto chiamarmi: hai il mio numero e ti ho sempre risposto”.

Compleanno in Toscana per Chiara Ferragni: 34 candeline per la mamma di Leo e Vitto Tgcom24 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fedez ha ammesso che spesso lui e Don Alberto hanno discusso su temi delicati tra i quali l'aborto e i matrimoni omosessuali, ma fino ad ora i rapporti erano sereni. Nell'ultimo periodo, però, il parroco gli avrebbe inviato messaggi dai toni offensivi. Da qui la decisione del cantante di tagliare i ponti, almeno sui social. "Ti ho bloccato perché mi asciugavi (annoiavi) un pochino", ha concluso senza peli sulla lingua il rapper, rivolgendosi direttamente a Don Alberto.

Ti potrebbe interessare: