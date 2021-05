Primo Maggio, Fedez: "Se la Rai mi fa causa so come difendermi"

Instagram

Non si placa il confronto fra la Rai e Fedez, che controreplica a Viale Mazzini sul caso del concerto del Primo Maggio e l'accusa di "dire bugie". "Rifarei tutto quello che ho fatto. Io so benissimo di essere un privilegiato e se la Rai mi fa causa ho i modi di difendermi, se la Rai mi bandisce dalle sue reti non mi cambia la vita. Il problema è: un altro artista meno privilegiato al posto mio avrebbe ceduto probabilmente".