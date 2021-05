Compleanno in Toscana per Chiara Ferragni: 34 candeline per la mamma di Leo e Vitto

Sono passati solo 4 anni da quando sul palco dell’Arena di Verona Fedez chiedeva la mano di Chiara Ferragni durante un concerto nel giorno del compleanno della influencer. Ora sono una coppia sposata e affiatata e Chiara spegne 34 candeline da mamma di Leone e Vittoria. Per l’occasione la famigliola si è trasferita in Toscana in una villa esclusiva tra le colline per un lungo weekend d’amore.

Leone è emozionato e prepara i bagagli, Chiara si concede qualche pit stop per allattare al seno la sua piccolina e Fedez non sta più nella pelle quando vede finalmente un canestro nel giardino della villa che li ospita. Piccole gioie ed emozioni che dopo un anno di pandemia sono la vera felicità. Dopo viaggi da sogno in location esclusive, la Ferragni riscopre il Belpaese e, come aveva fatto la scorsa estate, sceglie un luogo incantevole nel cuore dell’Italia per festeggiare il suo compleanno.



Mamma Marina Di Guardo ha scritto un dolcissimo post per la figlia con tanto di foto di baby-Chiara: “Sembra ieri. L’aria profumava di rose, fuori e dentro di me. Tu eri lì e io non riuscivo a credere al miracolo cui stavo assistendo. Rannicchiata tra le mie braccia, ti osservavo: la mia prima bimba. Rosea come pesca, calda come amore, pura come sempre sarai. Buon compleanno amore mio”.

